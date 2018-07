Papandreou: saída da Grécia do euro não resolve problema O problema fundamental da zona do euro é a falta de confiança em suas estruturas e isso não vai ser resolvido com uma eventual saída da Grécia do bloco, disse nesta domingo o ex-primeiro-ministro do país George Papandreou. "O problema não é a Grécia", afirmou. "Se fosse, a solução seria simples: expulsá-la do bloco econômico."