Papel de Chávez preocupa aliados de Santos

Segundo o jornal colombiano El Espectador, o senador Juan Lozano, líder do Partido Social da Unidade Nacional - pelo qual Juan Manuel Santos se elegeu presidente, em 2010 -, pediu que a função de Chávez no processo seja esclarecida, "pois afeta a soberania nacional".

De acordo com o Espectador, foi confirmada ontem a informação de que foi o venezuelano quem avisou o governo de Bogotá a respeito da disposição da guerrilha de negociar com o governo. Para o senador Carlos Ramiro, do Partido Conservador, Chávez - que disputará a reeleição em outubro - quer se beneficiar do processo de paz.

O ex-presidente da Colômbia Ernesto Samper, do Partido Liberal colombiano, elogiou a "discrição" de Santos durante o processo de início de diálogo com a guerrilha. O Polo Democrático do Trabalho e o grupo Progressistas, de esquerda, também apoiaram a medida, assim como a Igreja Católica e a Confederação-Geral do Trabalho.

Reação internacional. O governo dos EUA celebrou o anúncio da retomada do processo de paz na Colômbia, de acordo com a porta-voz do Departamento de Estado americano, Victoria Nuland.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, elogiou "o avanço que constitui essa aproximação". / AFP