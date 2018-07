Papel do Brasil na questão é importante, diz americano Em entrevista exclusiva ao Estado, o secretário-assistente para Segurança Internacional e Não Proliferação dos EUA, Thomas Countryman, disse que o governo de Barack Obama acredita que o Brasil pode desempenhar um importante papel na questão do programa nuclear iraniano. "Espero que cada país preocupado com o futuro do desarmamento venha a público e fale suas posições. O Irã está violando decisões do Conselho de Segurança da ONU e da Agência Internacional de Energia Atômica - e quanto mais países expressarem suas críticas, maiores as chances de o Irã mudar seu caminho. A voz brasileira é importante em todas as discussões."