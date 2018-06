Paquistaneses esperam ajuda após terremoto A ajuda vital destinada à população da remota região no Paquistão atingida por um terremoto começou a chegar aos poucos nesta sexta-feira. Autoridades disseram que subiu para 359 de mortos e para 765 os feridos no terremoto de 7,7 graus que atingiu a província de Baluquistão na terça-feira. A província, a mais pobre do Paquistão, é também zona de conflito onde separatistas e tropas do governo se enfrentam há anos.