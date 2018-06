Paquistão aceita atacar Taleban, afirmam EUA O Paquistão aceitou lançar uma ofensiva contra um dos redutos do Taleban perto da fronteira com o Afeganistão, afirmou ontem o secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta. A área tribal é dominada pela rede Haqqani, grupo vinculado também à Al-Qaeda. Washington vinha pressionando Islamabad a agir contra focos de insurgência abrigados na porosa fronteira entre o Paquistão e Afeganistão. Panetta afirmou que a ofensiva paquistanesa foi planejada juntamente com os EUA e será lançada em breve.