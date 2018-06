Paquistão afirma que mulá Omar não morreu em seu território

ISLAMABAD- O ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Asif, garantiu nesta sexta-feira, 7, no parlamento que o falecido líder do Taleban, o mulá Omar, não morreu nem está enterrado no Paquistão e ressaltou que seu país não controla os insurgentes.

"Posso confirmar que o mulá Omar não morreu nem está enterrado no Paquistão. Se morreu agora e não há dois anos é uma controvérsia da qual não podemos fazer parte", disse o ministro.

O mulá Omar "nunca esteve em Karachi nem em Quetta", destacou Asif, contradizendo a versão do governo afegão que anunciou na semana passada a morte do líder Taleban em um hospital da cidade paquistanesa de Karachi em abril de 2013.

Além disso, o responsável da pasta da Defesa assegurou que seu país "não controla" os Taleban afegãos e que só exerce um papel de "mediador" nas negociações entre os insurgentes e o governo do Afeganistão, cujo primeiro encontro aconteceu em solo paquistanês no último dia 7 de julho.

O governo afegão anunciou no último dia 29 de julho que, com base em relatórios remetidos pelo governo paquistanês, mulá Omar, que não tinha sido visto em público desde 2001, tinha morrido em um hospital de Karachi.

A informação, inicialmente vazada à imprensa, e depois confirmada tanto pela agência de inteligência afegã como pelo presidente, Ashraf Ghani, surgiu alguns dias antes do início da segunda rodada de negociações de paz entre governo e Taleban.

Essa reunião, que aconteceria novamente no Paquistão, foi cancelada após o anúncio da morte de Omar a pedido do Taleban a ainda não teve uma nova data anunciada.

O mulá Omar liderou o grupo Taleban em 1994 em plena pós-guerra do conflito afegão-soviético e governou o Afeganistão com mão de ferro entre 1996 e 2001, ano em que a invasão americana tirou o regime do poder por dar abrigo a Osama bin Laden, líder da rede Al-Qaeda, que atentou contra as Torres Gêmeas. Desde então, mulá Omar esteve em paradeiro desconhecido.

Após reconhecer a morte de seu líder, o Taleban anunciou a designação do mulá Ajtar Mansur como seu novo chefe, uma decisão rejeitada por parte do grupo insurgente, que abriu uma briga interna pelo controle da organização. / EFE