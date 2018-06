Paquistão aprova lei que leva casos de terrorismo para tribunais militares

ISLAMABAD - O Legislativo do Paquistão aprovou nesta terça-feira, 6, uma lei que permite que casos relacionados ao terrorismo sejam julgados em tribunais militares. Trata-se do mais recente esforço do governo para combater os extremistas islâmicos, após o massacre realizado pelo Taleban numa escola do país no mês passado.

A lei foi aprovada por unanimidade nas duas casas do Legislativo e agora tem de ser assinada pelo presidente. Ela entrará em vigor imediatamente após a sanção presidencial e será válida por dois anos. Após o ataque do dia 16, que deixou 150 mortos - a maioria estudantes - o governo tem se esforçado para encontrar formas para combater a ação de militantes. O primeiro-ministro, Nawaz Sharif, levantou a moratória à pena de morte e anunciou a proposta pela qual oficiais militares julgariam casos civis de terrorismo.