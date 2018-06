Paquistão: ataques aéreos matam 31 terroristas na fronteira com Afeganistão Ataques aéreos do exército do Paquistão mataram 31 militantes e um avião teleguiado (drone) norte-americano matou outros sete ao longo da fronteira com o Afeganistão, onde insurgentes se abrigam em regiões tribais, neste final de semana. A ofensiva na região já dura seis meses.