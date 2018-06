Paquistão: bomba em estrada mata 2 agentes de saúde Autoridades paquistanesas disseram hoje que uma bomba na estrada matou dois trabalhadores da poliomielite em uma região tribal do noroeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão. Segundo o administrador do governo, Yousuf Rahim, os homens estavam indo a uma aldeia para vacinar crianças quando a bomba atingiu sua motocicleta na região tribal de Kurram.