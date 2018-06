Paquistão bombardeia esconderijos de militantes após ataques do Taliban

Essa foi a primeira vez que a Força Aérea realizou ataques na região desde o cessar-fogo com os líderes locais do Taliban em 2007. Os ataques aéreos também ocorreram na região tribal próxima de Kurram.

"Você pode ouvir o barulho dos tiros? Eles estão sobre as nossas cabeças", afirmou o morador Haji Jamaludin à Reuters por telefone. "Todos na vila estão correndo, mulheres e crianças procurando um lugar para se proteger."

As especulações sobre uma possível ação militar começaram quando o primeiro-mininstro Nawaz Sharif cancelou a viagem no domingo para o Fórum Econômico Mundial em Davos, depois que um ataque do Taliban a um comboio do Exército matou 20 soldados.

Sharif está sob pressão dos Estados Unidos e de setores do Exército do Paquistão para tomar ações mais duras contra os militantes do Taliban.

O Taliban do Paquistão luta para derrubar o governo e impor uma interpretação estrita da lei islâmica no país do sul da Ásia detentor de armas atômicas.

A morte do então líder do Taliban, Hakimullah Mehsud, em novembro, durante um ataque, aumentou a revolta do grupo, e o seu novo comandante, o mulá Fazlullah, prometeu intensificar a insurgência.

"Nós condenamos enfaticamente esse ato covarde que eles (os militares do Paquistão) realizaram, sob a proteção da escuridão, contra pessoas que dormiam", afirmou Shahidullah Shahid, porta-voz do Taliban do Paquistão.

"Se você ataca pessoas inocentes em suas casas, nós vamos atacar vocês nas suas casas em Islamabad também."

Autoridades militares afirmaram que os caças dispararam somente contra posições dos extremistas no Waziristão do Norte, uma região montanhosa que muitos militantes ligados à Al Qaeda têm como base. Porém, habitantes do lugar disseram que houve várias vítimas civis.

Os moradores descreveram cenas de pânico sob os disparos dos aviões e helicópteros, que obrigaram as pessoas a deixarem as suas casas para se abrigar no frio.

Não há estimativas oficiais sobre vítimas civis, e os moradores forneceram números diferentes. Líderes tribais falaram entre 15 e 24 pessoas mortas. Uma fonte do Taliban afirmou que os mortos eram 27. Os militares em Islamabad disseram que 15 extremistas foram mortos.

"Os jatos tiveram no sucesso no ataque a esconderijos de militantes envolvidos em recentes ações contra forças de segurança e civis no país", declarou uma autoridade em Peshawar. "Foram mortos 23 militantes, e diversos ficaram feridos."

