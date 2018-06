De acordo com a defesa civil nacional, as províncias de Punjab e Sindh são as mais afetadas, com 47 e 34 mortos, respectivamente.

A temporada de monções é caracterizada por fortes chuvas sazonais que causam inundações e transbordamento de rios.

Em 2010, as chuvas de monção deixaram um quinto do território paquistanês embaixo d''água e provocaram a morte de 1.985 pessoas. Fonte: Associated Press.