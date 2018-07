Paquistão cobra ação afegã contra clérigo do Taliban

Os ataques realizados por seguidores de Maulvi Fazlullah já mataram cerca de cem militares e policiais do Paquistão, motivando atritos entre os dois países vizinhos.

"Fornecemos localização e informações sobre esses grupos ao governo afegão a à ISAF (Força Internacional de Assistência de Segurança), mas aparentemente não houve ação", disse o porta-voz militar paquistanês Athar Abbas. "O problema se recusa a ir embora".

Fazlullah era o líder do Taliban paquistanês no Vale do Swat, cerca de 160 quilômetros a noroeste de Islamabad, até que em 2009 uma ofensiva do Exército o obrigou a fugir.

O religioso, conhecido como "Mulá FM" por seus inflamados programas de rádio, reagrupou seus seguidores no Afeganistão, voltando a ameaçar o Paquistão, segundo Abbas.

Em Cabul, um porta-voz do Diretório Nacional de Segurança disse que "grupos terroristas geralmente vêm do outro lado da fronteira e lançam ataques". "O que podemos dizer com certeza é que ninguém se reagrupou ou se estabeleceu aqui no Afeganistão", acrescentou.

As relações entre Afeganistão e Paquistão são tradicionalmente marcadas por desconfiança, e estão em crise nos últimos meses. Primeiro, o Afeganistão se queixou de que o Paquistão estava bombardeando seu território para atacar militantes. Mais recentemente, Cabul disse que o serviço paquistanês de inteligência estava envolvido no atentado que matou um negociador de paz afegão. Islamabad negou a acusação.

"Com este novo elemento (a acusação paquistanesa), o atrito irá aumentar. O problema é que é uma questão altamente politizada devido ao estado das coisas na região, com acusações vindas de ambos os lados," disse Muhammad Amir Rana, diretor do Instituto Paquistanês de Estudos da Paz.