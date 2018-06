Paquistão: Cristãos protestam contra atentado

Manifestantes bloquearam rodovias e avenidas em diferentes partes do país durante os protestos. Em Islamabad, a capital paquistanesa, eles queimaram pneus e exigiram que o governo proteja as minorias religiosas. Mais de 95% da população paquistanesa é muçulmana.

No atentado, uma dupla de militantes suicidas detonou explosivos em meio a centenas de fiéis nas proximidades de Igreja de Todos os Santos, um templo cristão histórico no noroeste do Paquistão. O ataque ocorreu no momento em que os fiéis saíam de uma missa.

Um braço do Taleban paquistanês reivindicou a autoria do atentado e prometeu continuar atacando não muçulmanos até que os Estados Unidos suspendam os bombardeios com aviões teleguiados dentro do Paquistão. Fonte: Associated Press.