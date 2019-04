Paquistão diz que forças indianas atacaram postos militares na Caxemira

ISLAMABAD (PAQUISTÃO) - Paquistão e Índia trocaram fogo nesta terça-feira, 2, na disputada região da Caxemira. Sete pessoas morreram, sendo três soldados e um camponês paquistaneses, além de uma mulher, uma garota e um paramilitar indianos.

As mortes ocorreram com o aumento das tensões entre os dois países vizinhos após um atentado suicida que matou 40 soldados indianos na parte da Caxemira controlada pela Índia, em fevereiro. O conflito entre as duas nações preocupa o mundo pois ambas possuem armamento nuclear.

O exército paquistanês afirmou que as tropas indianas atacaram suas instalações militares na cidade fronteiriça de Rakhchakri ao longo da noite. No comunicado, o exército ainda disse que um quarto soldado ficou ferido e que suas forças "responderam efetivamente".

Em território indiano, o exército alega ter retaliado o Paquistão após sofrerem ataque de morteiros na área de Poonch. Um paramilitar indiano morreu, além de uma mulher e uma garota. Além deles, 18 civis e cinco militares também ficaram feridos.