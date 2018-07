Paquistão e Índia assinam acordo para visto de viagem

O Ministro de Relações Exteriores paquistanês, Hina Rabbani Khar, anunciou o acordo neste sábado em uma coletiva de imprensa em Islamabad com o seu homólogo indiano, S.M. Krishna.

O acordo torna as viagens mais fáceis para os empresários, turistas, peregrinos religiosos, crianças e idosos. Os dois países estiveram em desacordo desde que a Índia britânica foi dividida, em 1947, e a relação foi marcada por um sangrento conflito religioso.

O Paquistão é de maioria muçulmana, enquanto a religião que predomina na Índia é o hinduísmo. As duas nações já travaram três grandes guerras, mas a situação de alguma forma melhorou nos últimos dois anos, especialmente em relação ao comércio. As informações são da Associated Press.