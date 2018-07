Paquistão e Irã constroem gasoduto entre os dois países O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, está a caminho do Irã para participar de uma cerimônia que marca o início da construção, no território paquistanês, de um polêmico gasoduto que deve trazer gás natural do Irã, apesar da oposição norte-americana ao projeto