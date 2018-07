Paquistão é o país mais perigoso para jornalistas O Paquistão permaneceu em 2011 o país mais mortífero para os jornalistas, pelo segundo ano consecutivo, informou nesta terça-feira o Comitê de Proteção aos Jornalistas, entidade com sede em Nova York. O Comitê informou em relatório de fim de ano que sete jornalistas foram assassinados no Paquistão neste ano e 43 ao redor do mundo.