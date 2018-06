Paquistão envia suprimentos a vilarejos atacados na fronteira

QUETTA - Oficiais paquistaneses enviaram caminhões com suprimentos para vilarejos na fronteira sudoeste com o Afeganistão, onde onze pessoas foram mortas em conflitos entre os dois países que fizeram o Paquistão fechar a fronteira na sexta-feira, 5.

Ahktar Mohammad, médico no Hospital Chaman, disse no sábado, 6, que algumas pessoas feridas no confronto do dia anterior ainda estavam traumatizadas. Cerca de 50 paquistaneses foram atingidos quando o afegãos supostamente teriam atirado pela fronteira onde funcionários do censo paquistanês trabalhavam, escoltados por tropas.

Cabul reportou seis mortes no lado afegão. O Paquistão está realizando um censo nacional que reacendeu uma disputa centenária entre Islamabad e Cabul na fronteira que faz a demarcação entre os dois países e passa pelos vilarejos atacados. / AP