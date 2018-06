Paquistão executa mais sete presos acusados de terrorismo Oficiais paquistaneses afirmaram que a Justiça do país executou outros sete condenados por crimes de terrorismo em quatro prisões diferentes nesta terça-feira. O país, que havia imposto uma moratória contra penas de morte em 2008, decidiu voltar atrás depois do ataque a uma escola em Peshawar, no final do ano, quando terroristas mataram 150 pessoas.