Paquistão executa primeiros condenados pelo ataque à escola em Peshawar em 2014

ISLAMABAD - O Paquistão enforcou nesta quarta-feira, 2, os primeiros quatro condenados pelo ataque contra uma escola na cidade de Peshawar, no noroeste do país, no qual morreram 150 pessoas, entre elas 125 crianças, a poucos dias do massacre completar um ano, informou uma fonte de segurança.

As execuções aconteceram em uma prisão da cidade de Kohat, no noroeste do país, dois dias depois que o chefe do Exército paquistanês, Raheel Shari, autorizou os enforcamentos por meio de sua assinatura, e quatro meses após os agressores serem condenados por um tribunal militar, disse a fonte.

Os quatro executados, identificados como Molvi Abdus Salam, Hazrat Ali, Mujeeb ur Rehman y Sabeel, foram condenados à morte por uma corte militar no dia 13 de agosto, depois que o Parlamento paquistanês aprovou em janeiro a criação de tribunais militares especiais para casos de terrorismo durante os próximos dois anos.

Outros dois presos foram condenados à morte e outro à prisão perpétua por seu envolvimento no ataque à escola em 16 de dezembro de 2014.

De acordo com uma fonte da penitenciária, os condenados se reuniram pela última vez com suas famílias na terça-feira.

O primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, suspendeu para casos de terrorismo a moratória que havia sobre a pena de morte um dia depois do ataque taleban e, em março, a ampliou para outros crimes.

Desde então, cerca de 300 pessoas foram enforcadas, segundo a Comissão de Direitos Humanos do Paquistão e a ONG Anistia Internacional, grupos que condenaram as execuções.

O ataque à escola, uma tragédia no Paquistão similar ao 11 de setembro de 2001 para os americanos, foi reivindicado pelo grupo taleban Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), que o justificou como um ato de vingança contra a operação militar que o Exército iniciou contra os taleban nas áreas tribais do Waziristão do Norte e de Khyber, no noroeste do país.

A operação, que começou em junho de 2014, ainda está em curso. /EFE e AFP