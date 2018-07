Paquistão fará eleições parlamentares em 11 de maio

O Parlamento paquistanês concluiu seu mandato no sábado, o que fez do legislativo o primeiro democraticamente escolhido a encerrar um mandato completo de cinco anos, num país que já passou por três golpes militares e vive persistentes crises políticas desde 1947, ano que declarou a independência do Reino Unido.

O Partido do Povo do Paquistão (PPP) é alvo de rumores de que seria deposto ou forçado a convocar eleições antecipadas desde que chegou ao poder, em março de 2008. Estes cinco anos no poder foram marcados por uma crise política quase constante e um conturbado relacionamento com o poderoso Exército do país.

Agora que o Parlamento e o governo foram dissolvidos, um governo interino vai governar o país e supervisionar as eleições. As informações são da Associated Press.