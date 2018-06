Paquistão: Governo afirma que chuvas fortes mataram pelo menos 37 pessoas

O ministro de Informação Provincial, Mushtaq Ghani, disse que a tempestade, de ventos fortes e granizo, deixou mais de 200 feridos e causou o desabamento de prédios e árvores.

De acordo com Ghani, o governo declarou estado de emergência em todos os hospitais locais em Khyber Pakhtunkhwa, província de Peshawar.

O comissário do governo,Munir Azam, informou que a chuva começou na tarde de domingo e causou danos severos na infraestrutura. Os voos no aeroporto de Peshawar foram suspensos pois é esperado mais chuvas durante a madrugada.

De acordo com o Exército do Paquistão, tropas foram enviadas para a área afetada para ajudar nas operações de resgate. Fonte: Associated Press.