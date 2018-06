Paquistão: Herdeiro político atrai multidão em comício

"No Paquistão, tem havido dois poderes reais: um é o Bhuttoísmo, e o outro é dos adoradores da ditadura", disse. "Eu os chamo de defensores da situação", acrescentou, referindo-se ao segundo grupo.

A manifestação foi concluída pacificamente, apesar das ameaças de talibãs paquistaneses e de outros oponentes, de atingir Bhutto Zardari.

Os organizadores do comício escolheram data e local simbólicos para o evento: ao lado do Mausoléu Nacional, onde foi enterrado o fundador do Paquistão, Muhammad Ali Jinnah, no sétimo aniversário do retorno de Benazir Bhutto do exílio.

Educado em Oxford, Bhutto Zardari é neto do fundador do Partido do Povo do Paquistão (PPP), o ex-primeiro-ministro Zulfikar Ali Bhutto.

Mas analistas dizem que Bhutto Zardari, que passou boa parte de sua vida fora do Paquistão, precisa estabelecer suas próprias qualificações e conquistas e ir além de sua dinastia política, se o PPP quiser chegar à classe média crescente e revigorar seu apelo no eleitorado rural tradicional.

"É muito importante para o PPP realmente chegar a algum tipo de manifesto que reflita suas tradições liberais", disse o professor de política na Universidade de Sindh, Sohail Sangi. "Não é mais possível - mesmo na rural Sindh - que o partido continue a conquistar votos apenas pelo nome Bhutto."

O PPP, que perdeu o poder no ano passado em uma eleição vencida pelo primeiro-ministro Nawaz Sharif, tem o segundo maior número de assentos no parlamento. Mas a dinâmica política mudou dramaticamente nas últimas semanas.

Uma série de manifestações em Islamabad lideradas por Imran Khan, o chefe de outro partido da oposição, e pelo clérigo muçulmano Tahir ul Qadri enfraqueceu o governo de Sharif. Desse modo, a posição crítica do PPP ao governo tem sido suavizada.

Samina Ahmed, diretora de projeto para o Sul da Ásia do International Crisis Group disse que o comício foi uma ocasião para o PPP mostrar um jovem líder. "Ele está fazendo os movimentos certos", disse. "Sua limitação real será a segurança", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswire