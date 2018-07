Paquistão interroga família de Bin Laden

ISLAMABAD - Uma comissão paquistanesa que investiga como Osama bin Laden viveu durante anos no país sem ser detectado entrevistou pela primeira vez as viúvas do líder da Al-Qaeda e suas filhas.

A "exaustiva entrevista" das três viúvas e duas das filhas de Bin Laden aconteceu na terça-feira, informou a comissão em breve comunicado divulgado nesta quarta, 5. Autoridades se recusaram a divulgar mais detalhes.

O Paquistão deteve as viúvas de Bin Laden, duas sauditas e uma iemenita, e cerca de dez de seus filhos, depois que um grupo de fuzileiros navais americanos matou e retirou o corpo do líder da Al-Qaeda na cidade de Abbottabad, em 2 de maio. A ação provocou uma crise nas relações entre Estados Unidos e Paquistão, já que o governo paquistanês afirma que a ação violou sua soberania.

A comissão também interrogou nesta quarta-feira o presidente da agência de espionagem paquistanesa Inter-Services Intelligence (ISI), Ahmad Shuja Pasha, e vai questioná-lo novamente na quinta-feira, diz o comunicado. O interrogatório de um chefe da ISI por um painel civil é extremamente raro num país onde a inteligência militar é tanto temida quanto respeitada e o poder do Exército ultrapassa o dos líderes civis.

Na terça-feira, membros da comissão entrevistaram o doutor Shakil Afridi, cirurgião do governo que é interrogado a respeito de uma campanha de vacinação que ele iniciou em março e abril no bairro onde Bin Laden vivia. Há suspeitas de que o objetivo da campanha era obter amostras de DNA de Bin Laden e de sua família. Autoridades de segurança na região acreditam que o médico pode ter sido informado sobre a presença de Bin Laden e passado a informação para agentes da inteligência americana.

A comissão, que o governo estabeleceu em razão da pressão e das críticas de opositores políticos de que um inquérito militar não seria objetivo, tem o poder de convocar líderes militares e civil. O órgão disse que recebeu a função de investigar "todos os fatos" relacionados à presença de Bin Laden no Paquistão, as circunstâncias do ataque americano que o matou e "se houve" descuido das autoridades paquistanesas. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.