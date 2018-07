Paquistão investiga morte de jovem por paramilitares do país

Atualizada às 18h06

Parentes do jovem paquistanês morto choram em funeral nesta quinta

KARACHI, PAQUISTÃO - As autoridades paquistanesas disseram nesta quinta-feira, 9, que vão investigar a morte de um jovem local a queima-roupa. O rapaz foi morto por soldados uniformizados de uma força paramilitar do país, informou a AP. A execução aparece em um vídeo.

Um funcionário do escritório do premiê Yusuf Gilani disse à Reuters que um inquérito será conduzido e que "os culpados serão punidos".

Os soldados são integrantes dos Rangers, força paramilitar controlada diretamente pelo Ministério de Interior do Paquistão. O major-general Ajaz Chaudhry, diretor dos Rangers em Sindh, província no sul do Paquistão, disse a jornalistas, segundo a Reuters, que o incidente foi "deplorável".

O garoto foi identificado como Sarfaraz Shah e é visto totalmente desarmado no vídeo. A morte do rapaz enfureceu a população do local. Cerca de 300 pessoas se manifestaram no funeral, segundo agências.

Investigação

Segundo a AFP, o Paquistão prendeu cinco soldados envolvidos na morte de Shah, que ocorreu em um parque de Karachi, cidade no sul do país. Segundo a Reuters, as imagens do assassinato foram transmitidas repetidamente na televisão paquistanesa, o que chocou ativistas de direitos humanos.

Aparentemente, Shah, que teria 25 anos de acordo com a AFP, foi morto por ter tentado roubar a família de um policial. Ele teria sido entregue a um grupo de pelo menos seis soldados Rangers por uma pessoa que aparece rapidamente no vídeo, chutando o rapaz e o empurrando em direção aos militares.

A idade do rapaz não está confirmada. Segundo a imprensa local, ele teria 17 anos. Ainda de acordo com o site de um canal local de TV, Shah seria irmão de um repórter que trabalharia para um canal privado no país.

'Não atirem'

Os Rangers teriam descrito o incidente para policiais como "um encontro com um criminoso armado", mas o vídeo não mostra nenhuma evidência de que ele carregaria qualquer tipo de arma. Em um determinado momento no vídeo, o rapaz grita: "Não atirem, era uma arma de brinquedo", segundo a AP.

Shah chega a dar um passo em direção a um dos Rangers, armado com um fuzil. Ele pede novamente que não atirem contra ele mas é empurrado. Em seguida, os militares disparam na perna e na mão de Shah. O rapaz morreu mais tarde, em um hospital, por conta das feridas.

Com AP e Reuters