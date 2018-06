Paquistão lança ofensiva aérea em larga escala contra Taliban no norte do país

A operação militar foi precipitada por um ataque com mortes lançado pelos insurgentes no maior aeroporto do Paquistão há uma semana. O Paquistão enviou tropas, artilharia e helicópteros para combater os insurgentes no Waziristão do Norte.

O Taliban e seus aliados da etnia uzbeque no Waziristão do Norte reivindicaram a autoria do ataque de 8 de junho no aeroporto de Karachi.

O Exército disse que os aviões de combate destruíram na manhã desta segunda-feira seis esconderijos no setor de Shawal, do Waziristão do Norte, reduto de alguns dos militantes mais temidos do Paquistão e de comandantes da Al Qaeda.

"Nesses ataques precisos, 27 terroristas foram mortos. Não há população (civil) na área", disse um comunicado.

O Taliban parece determinado a enfrentar a ofensiva. No primeiro ataque desde o início da operação, pelo menos seis soldados paquistaneses foram mortos nesta segunda-feira quando uma bomba atingiu um comboio do Exército ao norte de Miranshah, disse o Exército.

Em um comunicado emitido em resposta à ofensiva, o Taliban disse que as empresas estrangeiras que operam no Paquistão vão sentir a força de sua vingança.