Paquistão libera helicóptero indiano que atravessou fronteira

Os militares paquistaneses haviam forçado o helicóptero indiano a aterrissar e detiveram quatro oficiais do Exército da Índia depois que ele entrou no território na região de Skardu, no norte do país, perto da fronteira na disputada região de Kashmir.

Mas ele foi libertado depois que autoridades militares de alto escalão dos dois países conversaram ao telefone.

"O helicóptero e quatro oficiais a bordo voltaram por volta de 17h30 (horário local) depois de um contato entre a direção-geral militar das operações dos dois países", afirmou um porta-voz do Paquistão.

O Ministério de Defesa da Índia disse que o helicóptero voltou para Kargil, em Kashmir.