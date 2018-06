Paquistão liberta ex-líder taleban

O governo afegão há muito tempo demandava a libertação de Baradar, ex-líder do Taleban que foi capturado numa operação conjunta com a CIA na cidade paquistanesa de Karachi, em 2010.

Os Estados Unidos também estão ansiosos para que o governo afegão assine um acordo de paz com o Taleban antes de retirar a maior parte de suas tropas de combate do país até o final de 2014. Apesar disso, os EUA pressionaram o Paquistão a não libertar o ex-líder devido à preocupação de que ele volte ao campo de batalha.

Baradar foi solto na manhã deste sábado, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Paquistão, Aizaz Ahmad Chaudhry. Segundo a inteligência paquistanesa, Baradar continuará no Paquistão. Ele será cercado por um forte esquema de segurança e estará livre para encontrar com quem quiser. Fonte: Associated Press.