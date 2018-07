Paquistão libertará presos do Taleban O Paquistão concordou ontem em libertar prisioneiros do Taleban afegão que podem ser úteis no esforço de reconciliação entre o governo de Cabul e o movimento insurgente, no sinal mais claro de que Islamabad atuará no processo de paz no Afeganistão. Autoridades afegãs têm esperança de que os contatos diretos com altos comandantes do Taleban possam estimular negociações com os militantes islâmicos.