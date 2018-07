Paquistão, Marrocos, Guatemala e Togo são eleitos para ONU

Paquistão, Marrocos, Guatemala e Togo foram eleitos para um mandato de dois anos no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), mas a decisão final sobre um quinto assento foi adiada para a próxima semana. Os novos membros substituem Brasil, Bósnia Herzegovina, Gabão, Líbano e Nigéria.

O presidente da Assembleia Geral da ONU, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, afirmou que a votação vai continuar na segunda-feira, após uma nona rodada de votação terminar sem que os dois candidatos para o assento do Leste Europeu conseguissem dois terços de maioria necessários para se juntarem ao importante organismo da ONU.

O último resultado foi de 113 votos para o Azerbaijão e 77 para a Eslovênia. Hungria, que também era candidata à vaga, saiu da disputa em uma votação inicial. Na votação de sexta-feira, os membros da Assembleia Geral elegeram Paquistão, Marrocos e Guatemala na primeira rodada. Togo foi eleito na terceira rodada.

Os novos membros do Conselho de Segurança vão assumir seus postos em 1º de janeiro de 2012 e servirão até o fim de 2013. Os assentos no organismo da ONU são bastante disputados porque dão aos países um forte poder de voz em assuntos relacionados à paz e à segurança internacional.

A nova formação coloca o Paquistão ao lado de seu rival regional, a Índia, que, assim como Colômbia, Alemanha, Portugal e África do Sul servirão um mandato de dois anos que termina no fim de 2012. Também fazem parte do conselho seus cinco membros permanentes, que têm poder de veto: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos.

Como a Guatemala nunca reconheceu um Estado Palestino, o novo conselho poderá ser menos inclinado a apoiar o pedido dos palestinos por uma filiação à ONU. Diplomatas palestinos afirmaram nesta semana que vão tentar obter suporte para uma votação sobre o tema em 11 de novembro.

A Guatemala era o único país com vitória certa na eleição desta sexta-feira, já que não tinha opositores para o assento oferecido à América Latina e ao Caribe. Os dois assentos para a África, um para a Ásia e um para o Leste Europeu foram bastante concorridos.

As informações são da Associated Press.