Paquistão, Marrocos, Togo e Guatemala entram no Conselho da ONU

Na votação mais competitiva para o Conselho em vários anos, só a Guatemala era candidata de consenso na sua região.

Na disputa asiática, o Paquistão foi eleito no primeiro turno, derrotando o Cazaquistão com o número estritamente necessário de votos, 129.

A candidatura marroquina teve mais facilidade, e com 151 votos assegurou a vaga na primeira rodada de votação. Já o Togo precisou ir até a terceira rodada, quando obteve 131 votos, contra 61 da Mauritânia. Isso poupou a África Subsaariana do constrangimento de ficar com apenas uma das três vagas africanas, deixando duas para países árabes do norte do continente.

Uma quarta rodada de votação está prevista para mais tarde na sexta-feira, definindo uma vaga para a Europa Oriental, que está entre Azerbaijão e Eslovênia. A Hungria já foi eliminada nessa disputa.

O Conselho de Segurança, instância mais importante da ONU, tem 15 países, sendo cinco permanentes e com direito a veto (EUA, Rússia, China, Grã-Bretanha e França). Os demais têm mandatos de dois anos, distribuídos conforme critérios regionais.

Líbano, Nigéria, Gabão, Bósnia e Brasil deixam o Conselho em janeiro. Índia, Colômbia, Alemanha, Portugal e África do Sul continuarão por mais um ano.

Com a presença de Índia e Paquistão como membros temporários, sete dos 15 países do Conselho serão potências nucleares. Os dois países não coincidiam nessa posição desde 1977.

Apesar dos históricos atritos entre Índia e Paquistão, o embaixador paquistanês na ONU previu uma boa colaboração com seu colega indiano, Hardeep Singh Puri. "Talvez ambos tenhamos nos beneficiado do início do diálogo entre os dois países", afirmou.

Diplomatas ocidentais dizem que provavelmente o Paquistão substituirá o Brasil num bloco informal dos países que habitualmente se contrapõem às propostas dos EUA e da Europa por sanções contra nações como Síria e Irã. Rússia, China, Índia e África do Sul também costumam seguir essa posição.

Na África, a União Africana deu seu aval apenas a Togo e Mauritânia. Rabat não participa da entidade por causa de divergências envolvendo o território do Saara Ocidental.

(Reportagem de Patrick Worsnip e Louis Charbonneau)