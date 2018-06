Paquistão mata um dos principais líderes da Al-Qaeda O Exército do Paquistão disse neste sábado que soldados mataram o chefe de operações globais da Al-Qaeda, Adnan Shukrijumah, durante um ataque no Waziristão do Sul, na região tribal do país. Nos EUA o terrorista saudita, de 39 anos, era acusado de planejar um atentado a bomba no metrô de Nova York. O FBI (a polícia federal dos EUA) coloca Shukrijumah entre os "mais procurados" e havia oferecido uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levassem ao seu paradeiro.