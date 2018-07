Paquistão nega informação sobre contatos em celular de Bin Laden As Forças Armadas do Paquistão rejeitaram nesta sexta-feira informação divulgada pelo jornal The New York Times sobre um telefone celular encontrado na caçada a Osama bin Laden e que teria contatos de um grupo militante com laços com a agência de inteligência paquistanesa.