Paquistão: número de mortos em ataques sobe a 103

O salão de bilhar em Quetta foi atingido por duas bombas, que explodiram no intervalo de dez minutos no começo da noite de hoje (pela hora local), matando 69 pessoas e ferindo outras 160, disse o oficial da polícia local Hamid Shakeel. O salão de bilhar ficava em um bairro habitado pela minoria xiita do Paquistão, disse outro oficial da polícia, Mohammed Murtaza. Muitos dos mortos e feridos eram xiitas. A segunda explosão parece ter sido mais potente que a primeira e provocou o desabamento do teto do salão. Um cinegrafista da televisão paquistanesa, bem como socorristas e policiais que foram ao salão após a explosão da primeira bomba foram mortos pela segunda.

Um grupo sectário local, o Lashkar-e-Jhangvi, assumiu a autoria dos atentados. O grupo afirmou que a primeira bomba foi explodida por um suicida que entrou no salão de bilhar. Já a segunda bomba estava em um carro e foi acionada por controle remoto. O Lashkar-e-Jhangvi é um grupo terrorista islamita, formado por sunitas. Eles costumam atacar a minoria muçulmana xiita do Paquistão, a qual não consideram ser muçulmana.

Mais cedo um outro atentado ocorreu na mesma cidade de Quetta, matando 12 pessoas e ferindo mais de 40 em uma área comercial, disse Shakeel. O Exército Unido do Baluquistão, um grupo armado separatista, assumiu a autoria do ataque. A região do Baluquistão é dividida pelo Paquistão e pelo Irã. Shakeel disse que a área comercial onde ocorreu a explosão é frequentada por paramilitares do governo e suas famílias.

Já na cidade de Mingora, no noroeste do Paquistão, um ataque a bomba em uma mesquita sunita matou pelo menos 22 pessoas e deixou mais de 70 feridas nesta quinta-feira, disse o oficial de polícia Akthar Hayyat. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.