Paquistão oferece prêmio pela morte de diretor de filme

O governo do Paquistão ofereceu neste sábado uma recompensa de US$ 100 mil pela morte do diretor do filme contra o Islã produzido nos Estados Unidos e que espalhou protestos violentos em todo o mundo muçulmano.

"Anuncio que a pessoa que matar o homem que violou a santidade do profeta receberá o prêmio de US$ 100 mil", afirmou o ministro Federal, Ghulam Ahmed Bilour, que também convidou os membros do Taleban e Al-Qaeda a tomarem parte nessa "ação nobre". As informações são da Dow Jones.