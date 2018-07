Paquistão prende guardas do Irã acusados de matar civil O Paquistão prendeu, neste domingo, três guardas iranianos de fronteira, que teriam atravessado a fronteira e atirado em um carro, matando um civil paquistanês, de acordo com as autoridades locais. Os iranianos teriam chegado até Mazan Sar Mashkail, no distrito de Washuk, três quilômetros dentro do Paquistão, onde atiraram em um veículo que estariam perseguindo, de acordo com autoridades paquistanesas da província de Baluquistão.