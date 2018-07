Paquistão prende informantes da CIA no caso Bin Laden, diz NYT

Um dos detidos seria um major do Exército paquistanês que, segundo autoridades, copiou placas de carros que visitavam o líder da Al Qaeda na residência em que ele estava escondido, 50 quilômetros a noroeste de Islamabad.

Não está claro o que aconteceu com os informantes detidos, segundo o jornal, que citou como fontes funcionários norte-americanos.

O diretor da CIA, Leon Panetta, que está para deixar o cargo, levantou a questão sobre a prisão dos informantes durante uma viagem ao Paquistão na semana passada, quando se reuniu com autoridades militares e da inteligência paquistanesa, afirmou o jornal.

A direção da principal agência militar de inteligência do Paquistão não quis comentar o assunto, mas o Exército negou que qualquer major estivesse entre os detidos em relação ao caso da incursão das forças especiais dos EUA no começo de maio na cidade de Abbottabad, que é sede de um quartel militar.

"Não há nenhuma verdade no artigo do NYT sobre o envolvimento e prisão de um major do Exército por causa do incidente com OBL (Osama bin Laden)", disse o porta-voz militar Athar Abbas, em comunicado.

Um alto funcionário da segurança paquistanesa disse que algumas pessoas foram presas em relação ao ocorrido em Abbottabad e elas estão sendo investigadas.

Ao ser indagado se tais pessoas eram informantes da CIA, ele disse que somente depois das investigações poderiam dizer a que categoria pertenciam as pessoas detidas.

Em Washington, algumas pessoas vêm as prisões como outro indício da profunda desconexão entre as prioridades dos EUA e do Paquistão na luta contra extremistas, disse o NYT.

Os EUA não informaram o governo do Paquistão sobre a operação contra Bin Laden, o que enfureceu as Forças Armadas do país e deixou em situação difícil as relações militares e de inteligência entre os dois países.

Na semana passada, em uma reunião a portas fechadas, o vice-diretor da CIA, Michael Morell, deu nota 3, numa escala de 1 a 10, para a cooperação do Paquistão com os EUA nas ações contra o terrorismo, segundo o NYT, que citou fontes no governo.

