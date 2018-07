Paquistão: presidente nomeia Shahabuddin como premiê O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, nomeou o ministro da Indústria Têxtil, Makhdoom Shahabuddin, como primeiro-ministro, informou a televisão estatal paquistanesa já na quinta-feira (21) pela hora local. Zardari ficou em um impasse nas negociações com os aliados para escolher um candidato de consenso ao cargo de premiê do país, após a Suprema Corte afastar Yousuf Reza Gilani.