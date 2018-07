Paquistão promete retaliar ações da Otan

Sob pressão por não ter revidado ao bombardeio de duas horas, o comandante das Forças Armadas paquistanesas, general Ashfaq Kayani, enviou uma carta a seus subalternos com a nova determinação, que deve tornar ainda mais tensas as relações do país com seus aliados ocidentais, enfraquecidas desde a operação especial americana que matou o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, em território paquistanês, em maio.

"Quero enfatizar e não deixar ambiguidades: sob ataque, vocês têm toda liberdade de ação para reagir", escreveu o comandante, segundo o jornal britânico The Guardian. "Qualquer ato de agressão será respondido com toda força, independentemente dos custos e consequências."

Segundo a ministra da Informação, Firdous Awan, a decisão de Kayani teve respaldo do governo. Em reunião com o Conselho de Segurança Nacional, o premiê Yussuf Raza Gilani obteve apoio unânime de seu gabinete. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. (AP)