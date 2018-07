Paquistão protesta e EUA deixam base O governo americano cedeu ontem às pressões do Paquistão e anunciou que deixará em breve uma base que dá apoio a aviões não tripulados (drones), que rotineiramente matam suspeitos de pertencer à Al-Qaeda em território paquistanês. A pressão de Islamabad aumentou ainda mais com a morte de 24 militares do Paquistão em um bombardeio da Otan, há duas semanas.