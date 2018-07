Paquistão quer negociar c/ Índia sobre área da Caxemira

O chefe do exército paquistanês, o general Ashfaq Parvez Kayani, disse hoje que a "coexistência pacífica" com a Índia seria importante para que ambos os países possam se "concentrar no bem-estar de" seus povos. Há anos, a região da Caxemira é alvo de uma violenta disputa entre as duas nações nucleares.

Em 1984, a Índia ocupou o desabitado Glaciar de Siachen, ao norte da Caxemira. O Paquistão reagiu com o envio de soldados e os exércitos de ambos os países se enfrentam desde então.

Kayani disse que o conflito foi iniciado pela Índia, mas deve ser "solucionado" e é sobre como chegar à uma solução "que os dois países precisam conversar". Os comentários foram feitos durante uma rara coletiva de imprensa que se seguiu à visita do militar ao local de uma avalanche - próximo ao glaciar - que na semana passada soterrou mais de 125 soldados paquistaneses. As informações são da Associated Press.