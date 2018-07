Paquistão quer que EUA se desculpem por assassinatos

Autoridades norte-americanas visitaram o Paquistão na sexta-feira para retomar conversações, mas saíram sem um acordo. Neste sábado, uma nota do gabinete do presidente paquistanês afirmou que Asif Ali Zardari disse às autoridades dos EUA que Washington precisava ajudar o país a alcançar uma "fechamento" sobre a morte dos soldados na fronteira com o Afeganistão seguindo as recomendações do parlamento paquistanês.

O parlamento pediu que Washington se desculpasse pelo incidente. Os EUA expressaram sentimentos, mas se recusaram a pedir desculpas. O Paquistão fechou linhas de abastecimento dos EUA e da OTAN e cortou a maior parte do contato com Washington, além de ordenar que um avião não-tripulado deixasse uma base no sul do país. As informações são da Associated Press. (Equipe AE)