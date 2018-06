Paquistão: Taleban diz que não irá renovar cessar-fogo O Taleban paquistanês disse que não irá renovar o cessar-fogo convocado para facilitar as negociações de paz com o governo, mas ressaltou que as conversas irão continuar. Em comunicado enviado nesta quarta-feira a jornalistas, o porta-voz da organização Shahidullah Shahid disse que o conselho do grupo militante havia decidido, por unanimidade, interromper o cessar-fogo.