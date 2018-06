Paquistão terá reforço na segurança para eleições O porta-voz do principal organismo eleitoral do Paquistão, Khursheed Alam, informou nesta quinta-feira que as autoridades planejam um reforço de mais de 600 mil agentes de segurança para as eleições parlamentares que acontecem na próxima semana. O objetivo é evitar possíveis ataques do Taleban.