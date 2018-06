Paquistão: Terremoto fez surgir ilha

De acordo com sismólogos paquistaneses, a ilha de lama e rochas emergiu por causa do terremoto de 7,7 graus registrado ontem na província de Baluquistão.

"Esse forte tremor sob a terra causou uma série de perturbações", declarou Zahid Rafi, diretor do Centro Nacional de Monitoramento Sísmico.

A ilha apareceu a cerca de 200 metros da costa de Gwadar, uma cidade portuária situada a 533 quilômetros de Karachi, a maior cidade paquistanesa, e a 120 quilômetros da fronteira com o Irã.

O geólogo militar Mohammed Danish disse à emissora local Geo TV que uma equipe da Marinha esteve na ilha nesta quarta-feira. De acordo com ele, a formação rochosa tem 76 metros de extensão por 30 de largura (menor do que um campo oficial de futebol) e em alguns pontos ergue-se a 18 metros do nível do mar.

Já se sabe que a ilha emergiu por causa do terremoto. Os cientistas investigam agora se a ilha surgiu porque a crosta terrestre foi violentamente deslocada pelo tremor de terra ou se o movimento telúrico liberou gases que resultaram em um "vulcão de lama" no leito submarino. Fonte: Associated Press.