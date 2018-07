Paquistão testa míssil nuclear de curto alcance O Paquistão fez hoje mais um teste nuclear. Lançou, com êxito, um míssil de curto alcance com capacidade para portar ogivas nucleares como "parte do processo de validação do sistema balístico terrestre" do país, informou o Exército, em um comunicado. O Hatf-II, um projétil terra-terra com alcance de 180 quilômetros, foi testado ante os olhares atentos da cúpula militar paquistanesa.