Paquistão vai vacinar viajantes contra pólio

Um comunicado do ministério disse que as restrições são para cumprir uma decisão pela Organização Mundial da Saúde, assessorando os viajantes de todas as idades para serem vacinados no próximo mês.

O órgão informou ainda que todas as províncias receberam orientações e material necessário para realizarem a vacinação em hospitais e aeroportos.

O porta-voz do ministério, Sajid Shah, diz que as mulheres grávidas que viajam ao exterior não são isentas das restrições e que a vacina não são prejudiciais a elas.

A Organização Mundial da Saúde declarou que a disseminação da pólio é uma questão de emergência mundial e identificou o Paquistão, a Síria e o Camarões como espalhadores do vírus para além de suas fronteiras. Fonte: Associated Press.