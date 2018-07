Para 10% dos britânicos, Cameron 'pode ser ET' Uma pesquisa na Grã-Bretanha revelou que, para 10% dos britânicos, o primeiro-ministro conservador David Cameron "pode ser um extraterrestre". A sondagem ouviu 1.089 pessoas e foi encomendada pela fabricante do jogo de videogame Homens de Preto (MIB), com base no filme de Hollywood sobre alienígenas que se fingem de humanos.