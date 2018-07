Para Annan, Síria não cumpriu plano de paz

Entidades ligadas à oposição síria denunciaram ao menos 65 mortes no primeiro dia da trégua negociada pelo enviado especial da ONU e da Liga Árabe ao país, Kofi Annan, com o regime de Bashar Assad. O diplomata reconheceu que o pacto foi desrespeitado, mas ainda tenta salvar o acordo. Ao Conselho de Segurança da ONU (CS), ele reclamou das falsas promessas do governo da Síria.

"É evidente que o plano de paz não foi aplicado segundo o programa previsto, mas isso não significa que o mesmo ainda não possa ser aplicado", afirmou Annan. Ele alertou que o acordo é o único caminho para garantir a paz. "É cedo demais para assegurar que o plano fracassou. Se o plano for retirado da mesa, o que vocês querem colocar no lugar?"

Suas declarações contrastaram com um documento sigiloso que ele entregou ontem ao Conselho de Segurança. Uma cópia do texto obtida pelo Estado indica que Annan constatou que nada do que os sírios prometeram ocorreu e tropas continuam nas cidades.

"As próximas 48 horas terão de ver sinais claros e imediatos de uma mudança na posição militar do governo sírio", diz Annan no documento,

Represálias. Opositores e governos de diversos países acusaram Assad de violar a primeira parte do acordo, que previa o recolhimento de tanques e armas pesadas. Ontem, o governo americano indicou que estava pronto para adotar "novas medidas" contra o regime sírio.

Os russos pediram a Assad que aplique o plano. O chanceler russo, Sergei Lavrov, chegou a fazer uma rara crítica a Damasco, alertando que o governo sírio "poderia ter sido mais decisivo" ao adotar o acordo.

O chanceler sírio, Walid Moallem, garantiu em Moscou que a retirada das tropas e tanques tinha começado e prometeu aceitar a entrada dos observadores da ONU. França e Grã-Bretanha também denunciaram a violação do cessar-fogo e o chanceler britânico, William Hague, prometeu levar o caso novamente ao Conselho de Segurança.

O Exército Livre Sírio prometeu ontem atacar o regime sírio em 48 horas, de uma forma inédita, se as forças de Damasco violarem o prazo de amanhã. A declaração foi feita pelo porta-voz dos rebeldes, o coronel Qasem Saadedin. Segundo o Conselho Nacional Sírio, mais de mil pessoas perderam a vida desde o dia 5.