Para chanceler de Chávez, mídia é 'fator conspirador' O Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou meios de comunicação privados do país de "dar proteção" à imagem do candidato da oposição nas eleições presidenciais do dia 7, Henrique Capriles, apresentando-o como "um garoto que não comete erros". Com isso, segundo ele, a mídia cria a "falsa realidade" de que ele terá uma vitória arrasadora na eleição e abre a possibilidade de denunciar fraude na eleição.